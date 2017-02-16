$ SMALL TICKET ITEMS 3/4-3/5

BOUNTI -FARE RESTAURANT
200 HOWLAND AVE. RT 8, ADAMS
$50.00 GIFT CARD
FINE DINING WITH AN ITALIAN THEME WITH YOUR CHOICE OF PASTA DISHES, SEAFOOD, STEAKS, CHOPS AND CHICKEN ENTREES. THIS GOOD FOR BOUNTI-FARE’S SUNDAY BRUNCH. NOT VALID ON ALCOHOLIC BEVERAGES OR GRATUITY. NO CASH REFUNDS.
BASCOM LODGE
30 ROCKWELL DR, LANESBORO
413-743-1591
$50.00 GIFT CERTIFICATE
BASCOM LODGE IS LOCATED ON TOP OF BEAUTIFUL MT. GREYLOCK. JOIN THEM DINNER, WEDDINGS, ANNIVERSARIES, FAMILY GATHERINGS OR CORPORATE EVENTS. OPENING IN MAY FOR THE SEASON. VISIT THEM AT BASCOMLODGE.NET
BEACON CINEMA
57 NORTH ST, PITTSFIELD
413-358-4780
ONE FAMILY FOUR PACK OF MOVIE PASSES / RETAIL VALUE : $52.00
BEACON CINEMAS CINEMAS FOR YOUR DOWNTOWN ENTERTAINMENT! ALL SCREENS FEATURE DIGITAL TECHNOLOGY AND HIGH-QUALITY SOUND. THEE PASSES ARE FOR ANY MOVIE AT BEACON. DUE TO CONTRACTUAL OBLIGATIONS WITH DISTRIBUTORS, SOME RESTRICTIONS APPLY. NO CASH REFUNDS.
FIREFLY RESTAURANT
71 CHURCH ST, LENOX
413-637-2700
$50.00 GIFT CARD
ENJOY A DELICIOUS DINNER AT THE NEWLY RENOVATED FIREFLY! EAT ..DRINK..AND LAUGH! STOP IN AND SEE WHAT LAURA SHACK HAS DONE TO FIREFLY AND ENJOY A GREAT MEAL! CERTIFICATE EXCLUDES ALCOHOL & GRATUITY. ONE COUPON PER TABLE. PLEASE PRESENT TO YOUR SERVER BEFORE ORDERING.
NO CASH REFUNDS.
CHOCOLATE SPRINGS CAFE
LENOX COMMONS, RT 7, LENOX
413-637-9820
$25.00 GIFT CERTIFICATE
ESCAPE INTO CHOCOLATE AT THE CHOCOLATE SPRINGS CAFE! AMAZING CHOCOLATES, DECADENT COOKIES, MOUSSE, AND MORE VISIT THE COCOA-RUSH BAR FOR THE GREAT BREAK AWAY AT CHOCOLATE SPRINGS CAFE. NO CASH REFUNDS.
HERITAGE TAVERN
12 HOUSATONIC ST, LENOX
413-637-0884
$25.00 GIFT CERTIFICATE
ENJOY BREAKFAST, LUNCH OR DINNER AT THE HERITAGE TAVERN! $25.00 GOOD TOWARDS ANYTHING ON THE MENU.. ANY BREAKFAST ITEM, PLUS SALADS, WRAPS, BURGERS, STEAKS, PIZZA AND MORE – THE MOST AFFORDABLE PLACE TO EAT IN LENOX. DOES NOT INCLUDE GRATUITY. NO CASH REFUNDS.
224 TYLER ST, PITTSFIELD
$25.00 GIFT CERTIFICATE
THE TYLER ST PIZZA HOUSE SPECIALIZES IN TRADITIONAL AND SPECIALTY PIZZAS, GRINDERS, HEARTY PASTA DISHES AND ZESTY SALADS. AND IF YOU’RE WONDERING WHY THEIR PIZZAS TASTE SO FRESH , IT’S BECAUSE THEIR PIZZA DOUGH IS MADE FRESH DAILY AND BAKED TO ORDER. THEY ALSO OFFER OLD FASHIONED ITALIAN FOOD, LIKE HOMEMADE LASAGNA, SPAGHETTI AND MEATBALLS AND STUFFED SHELLS ALL AT FAMILY-FRIENDLY PRICES. TYLER STREET PIZZA HOUSE,,WITH MORE THAN FORTY YEARS OF EXPERIENCE, OPEN FOR LUNCH AND DINNER! NO CASH VALUE. ONE CERTIFICATE PER CUSTOMER PER VISIT. GRATUITY NOT INCLUDED.
PAPA JOE’S RISTORANTE
107 NEWELL ST, PITTSFIELD
413-499-2151
$35.00 GIFT CERTIFICATE
PAPA JOE’S RISTORANTE HAS BEEN SERVING BERKSHIRE COUNTY WITH QUALITY, HOMEMADE ITALIAN MEALS FOR 30 YEARS! EVERYTHING IS MADE WITH THE FRESHEST AVAILABLE INGREDIENTS. FROM THEIR ICONIC HOMEMADE MEATBALLS TO THEIR ICONIC HAND CRAFTED PIZZAS, SPECIALTY SUBS, AND FRESH DESSERTS, PAPA JOE’S OFFERS SOMETHING FOR EVERYONE. THEY EVEN CATER! AND DON’T FORGET ABOUT THEIR FAMOUS LUNCH BUFFET AND SUNDAY FAMILY BUFFET! NO CASH VALUE. VALID FOR DINE IN OR PICK UP ONLY, GRATUITY NOT INCLUDED.
RITA MARIE’S FAMILY RESTAURANT
685 SOUTH MAIN ST, LANESBORO (BEFORE THE MALL ROAD)
413-448-2742
$25.00 GIFT CERTIFICATE
RITA MAIRE’S IS MORE THAN JUST FANTASTIC HOMEMADE ICE CREAM! STOP IN AND CHECK OUT THEIR NEW LOOK! OPEN YEAR ROUND..ENJOY GOOD OL’ HOME-STYLE COOKING! RITA MARIE’S OFFERS EVERYTHING FROM SANDWICHES TO CERTIFIED ANGUS BEEF BURGERS! EAT LIGHT WITH SOUP AND SALAD OR COME HUNGRY FOR THEIR MEATLOAF AND TURKEY DINNER! THEIR ENTIRE MENU IS AVAILABLE ALL DAY, INCLUDING BREAKFAST! DIVE INTO A VARIETY OF OMELETS OR TRY THEIR CHOCOLATE, PEANUT BUTTER OR BUTTERSCOTCH CHIP PANCAKES! BE SURE TO VISIT RITA MARIE’S FOR SOME OF THE BEST COMFORT FOOD IN THE COUNTY! GRATUITY NOT INCLUDED. ONE CERTIFICATE PER CUSTOMER PER VISIT. NO CASH VALUE.
TITO’S MEXICAN GRILLE
34 DEPOT ST, PITTSFIELD
413-464-9468
$25 GIFT CARD
WITH TRADITIONAL DECOR STRAIGHT FROM MEXICO, YOU CAN ENJOY AUTHENTIC MEXICAN CUISINE LIKE TACOS, BURRITOS, ENCHILADAS, AND QUESADILLAS AS WELL AS CHICKEN, BEEF, SEAFOOD AND VEGETARIAN DINNERS AT TITO”S. PLUS A FULL BAR WITH ONE-OF-A-KIND MARGARITA PITCHERS, MOJITOS, AND MEXICAN BEER! DON’T MISS THIER $5.99 SPEEDY GONZALAS LUCH SPECIALS MONDAY THROUGH FRIDAY FROM 11 AM – 3 PM, READY IN TEN MINUTES OR LESS! ONE GIFT CARD PER VISIT PER CUSTOMER. DOES NOT INCLUDE GRATUITY. NO CASH VALUE.
OZZIE’S STEAK & EGGS
26 MAPLE ST, HINSDALE
413-655-8309
$25.00 GIFT CERTIFICATE
USE THIS CERTIFICATE TOWARDS ALL KINDS OF YUMMY DELICIOUSNESS! FROM APPETIZERS AND SOUPS TO PASTA AND CHICKEN, SEAFOOD DISHES, BEEF, BURGERS, SALADS, DESERTS TOO! DOES NOT INCLUDE GRATUITY OR ALCOHOL. CLOSED MONDAYS.
WHITNEYS’ FARM MARKET
1775 STATE ROAD, CHESHIRE
43-442-4749
$50.00 GIFT CARD
ENJOY SOMETHING DELICIOUS FROM THEIR DELI, OR FRESH PRODUCE, GIFT BASKETS, HOME AND GARDEN PLANTS, THE PLACE YOU NEED TO GO TO GET YOUR SPRING GARDEN AND LAWN READY. THEY ALSO HAVE A PETTING ZOO AND MORE!
THE SIX HOUSE PUB
ROUTE 7 910 COLD SPRING ROAD, WILLIAMSTOWN
$50.00 GIFT CERTIFICATE
FEATURING HOMEMADE SOUPS, SALADS, SEAFOOD, STEAKS & NIGHTLY SPECIALS TOO!
DOES NOT INCLUDE ALCOHOL OR GRATUITY. NO CASH VALUE.
290 WAHCONAH SREET, PITTSFIELD
413-442-9084
HARRY’S FAMOUS COOKED AND FRUITED HAM DINNER: RETAIL VALUE $75.00
EASTER JUST WOULD NOT BE COMPLETE WITHOUT A COOKED HAM DINNER FROM HARRY’S SUPERMARKET! HARRY’S CAREFULLY COOKS THEIR HAMS IN THEIR OVENS KEEPING THEM MOIST AND FULL OF FLAVOR. THIS DINNER COMES WITH AN OVEN-COOKED AND FRUITED HAM, TWO TRAYS OF MASHED POTATOES AND VEGETABLES, AND ONE DOZEN ROLLS. IDEAL FOR EASTER OR YOUR NEXT DINNER PARTY! FEEDS ABOUT 10-12 PEOPLE. NO CASH VALUE. ORDER MUST BE PLACED AT LEAST FIVE DAYS IN ADVANCE.
RICHMOND GRILLE
40 MAIN STREET, NORTH ADAMS
413-663-6500
$50.00 GIFT CERTIFICATE
THE RICHMOND GRILLE IS LOCATED INSIDE THE HOLIDAY INN AND IS OPEN FOR BREAKFAST AND DINNER SEVEN(7) DAYS A WEEK. WITH MENU OPTIONS SUCH AS MARINATED STEAK TIPS, MUSSELS MARINARA, FISH AND CHIPS AND THEIR SIGNATURE EIGHT(8) OZ BURGERS, THE RICHMOND GRILLE HAS SOMETHING FOR EVERYONE. DOES NOT INCLUDE GRATUITY, NO CASH VALUE.
JOSH OF ALL TRADES
164 MOHEGAN STREET, PITTSFIELD
413-281-1652
A $100.00 GIFT CERTIFICATE
TAKE ADVANTAGE OF ANY OF THE SERVICES THAT JOSHUA FROEBEL OFFERS! HOUSE CLEANING, WINDOW WASHING, DISH-WASHING, GUTTER CLEANING & REPAIR, DOG & CAT, SQUIRREL WALKING/SITTING, ALL YARD WORK, HEDGE TRIMMING, TREE CUTTING, CAR DETAILING, PAINTING, CARPENTRY, ROOFING, SNOW REMOVAL, TRANSPORTATION, DELIVERIES & SO MUCH MORE. MOST ANY JOB BIG TO SMALL, JOSH DOES “EM-ALL. HURRY NOW AND GIVE HIM A CALL – JOSH OF ALL TRADES! 413-281-1652. HIS HOURLY RATES RANGE FROM $10.00 TO $20.00. NO CASH REFUNDS. MAXIMUM OF TWO CERTIFICATES PER PERSON.