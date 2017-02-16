$ SMALL TICKET ITEMS 3/4-3/5

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February 16, 2017 App, Featured, Featured Slider Leave a reply
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BOUNTI -FARE RESTAURANT

200 HOWLAND AVE. RT 8, ADAMS

$50.00 GIFT CARD

FINE DINING WITH AN ITALIAN THEME WITH YOUR CHOICE  OF PASTA DISHES, SEAFOOD, STEAKS, CHOPS AND CHICKEN ENTREES.  THIS GOOD FOR BOUNTI-FARE’S SUNDAY BRUNCH.  NOT VALID ON ALCOHOLIC BEVERAGES  OR GRATUITY.  NO CASH REFUNDS.

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BASCOM LODGE

30 ROCKWELL DR, LANESBORO

413-743-1591

$50.00 GIFT CERTIFICATE

BASCOM LODGE IS LOCATED ON TOP OF BEAUTIFUL MT. GREYLOCK.  JOIN THEM DINNER, WEDDINGS, ANNIVERSARIES, FAMILY GATHERINGS OR CORPORATE EVENTS.  OPENING IN MAY FOR THE SEASON.  VISIT THEM AT BASCOMLODGE.NET

PELTYS
PELTY’S PIZZA
234 MAIN ST, WILLIAMSTOWN
413-884-6213
 
$25.00 GIFT CERTIFICATE
PELTY’S PIZZA IS WILLIAMSTOWNS NEWEST RESTAURANT AND IT’S JUST NOT PIZZA, IT’S CALZONES, GRINDERS, WRAPS, SALADS,  AND PASTA AND MORE! AT PELTY’S PIZZA YOU CAN DINE IN, CALL AHEAD TO PICK UP OR TAKE ADVANTAGE OF FREE DELIVERY WITHIN 10 MILES AND DELIVERY TO MOST PLACES IN NORTHERN BERKSHIRE COUNTY, ALSO INCLUDING POWNAL AND STAMFORD VERMONT.  OPEN 7 DAYS A WEEK.  NO CASH VALUE.

BEACON

BEACON CINEMA

57 NORTH ST, PITTSFIELD

413-358-4780

ONE FAMILY FOUR PACK OF MOVIE PASSES / RETAIL VALUE : $52.00

BEACON CINEMAS CINEMAS FOR YOUR DOWNTOWN ENTERTAINMENT!  ALL SCREENS FEATURE DIGITAL TECHNOLOGY AND HIGH-QUALITY SOUND.  THEE PASSES ARE FOR ANY MOVIE AT BEACON.  DUE TO CONTRACTUAL OBLIGATIONS WITH DISTRIBUTORS,  SOME RESTRICTIONS APPLY.  NO CASH REFUNDS.

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FIREFLY RESTAURANT

71 CHURCH ST, LENOX

413-637-2700 

WWW.FIRFLYLENOX.COM

$50.00 GIFT CARD

ENJOY A DELICIOUS DINNER AT THE NEWLY RENOVATED FIREFLY!  EAT ..DRINK..AND LAUGH! STOP IN AND SEE WHAT LAURA SHACK HAS DONE TO FIREFLY AND ENJOY A GREAT MEAL!  CERTIFICATE EXCLUDES ALCOHOL & GRATUITY.  ONE COUPON PER TABLE.  PLEASE PRESENT TO YOUR SERVER BEFORE ORDERING. 

NO CASH REFUNDS.

 

ChocolateSprings 

CHOCOLATE SPRINGS CAFE

LENOX COMMONS, RT 7, LENOX

413-637-9820

$25.00 GIFT CERTIFICATE

ESCAPE INTO CHOCOLATE AT THE CHOCOLATE SPRINGS CAFE!  AMAZING CHOCOLATES,  DECADENT COOKIES, MOUSSE, AND MORE  VISIT THE COCOA-RUSH BAR FOR THE GREAT BREAK AWAY AT CHOCOLATE SPRINGS CAFE.  NO CASH REFUNDS.

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HERITAGE TAVERN

12 HOUSATONIC ST, LENOX

413-637-0884

$25.00 GIFT CERTIFICATE

ENJOY BREAKFAST, LUNCH OR DINNER AT THE HERITAGE TAVERN! $25.00 GOOD TOWARDS ANYTHING ON THE MENU.. ANY BREAKFAST ITEM, PLUS SALADS, WRAPS, BURGERS, STEAKS, PIZZA AND MORE – THE MOST AFFORDABLE PLACE TO EAT IN LENOX.  DOES NOT INCLUDE GRATUITY.  NO CASH REFUNDS.

HDR
HOT DOG RANCH
 
PITTSFIELD & NORTH ADAMS
 
$25.00 GIFT CERTIFICATE
 
  GOOD AT EITHER HOD DOG RANCH IN PITTSFIELD OR NORTH ADAMS.   .CERTIFICATES ARE GOOD TOWARDS THEIR MINI HOT DOGS, FRENCH FRIES, MAC-N-CHEESE BITES & MORE AT THE HOT DOG RANCH.  CREATE YOUR OWN MACARONI & CHEESE, CREATE YOUR OWN PASTA, BABY BACK RIBS, STRIP, BAKE COD, SALMON AND NIGHTLY SPECIALS!  CHEF CARL WHO WAS THE HEAD CHEF  AT CRANWELL FOR 18 YEARS WILL BE COOKING UP SPECIALTIES AT THE NEW HOT DOG RANCH..FROM HOT DOGS TO STEAK THE HOT DOG RANCH HAS YOU COVERED!    NOT VALID ON GRATUITY. ONE CERTIFICATE PER VISIT. CERTIFICATE GOOD AT BOTH LOCATIONS PITTSFIELD AND NORTH ADAMS. 


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TYLER STREET PIZZA HOUSE

224 TYLER ST, PITTSFIELD

$25.00 GIFT CERTIFICATE 

THE TYLER ST PIZZA HOUSE SPECIALIZES IN TRADITIONAL AND SPECIALTY PIZZAS, GRINDERS, HEARTY PASTA DISHES AND ZESTY SALADS.  AND IF YOU’RE WONDERING WHY THEIR PIZZAS TASTE SO FRESH , IT’S BECAUSE  THEIR PIZZA DOUGH IS MADE FRESH DAILY AND BAKED TO ORDER. THEY ALSO OFFER OLD FASHIONED ITALIAN FOOD, LIKE HOMEMADE LASAGNA, SPAGHETTI AND MEATBALLS AND STUFFED SHELLS ALL AT FAMILY-FRIENDLY PRICES.  TYLER STREET PIZZA HOUSE,,WITH  MORE THAN FORTY YEARS OF EXPERIENCE, OPEN FOR LUNCH AND DINNER!  NO CASH VALUE.  ONE CERTIFICATE PER CUSTOMER PER VISIT.  GRATUITY NOT INCLUDED.

HAIR EXPRESS

HAIR EXPRESS & DAY SPA
ALLENDALE SHOPPING CENTER, PITTSFIELD
413-445-4933
$50.00 GIFT CERTIFICATE
TREAT YOURSELF OR A LOVED ONE TO A DAY OF PAMPERING AT HAIR EXPRESS & DAY SPA!  VOTED BEST IN THE BERKSHIRES,  HAIR EXPRESS AND DAY SPA OFFERS CUTS FOR MEN AND WOMEN, CHEMICAL RELAXERS, HAIR COLORING, MANI’S & PEDI’S, FACIALS, DERMABRASIONS,  AND MASSAGES!  HAIR EXPRESS IS OPE SEVEN DAYS A WEEK AND WILL CERTAINLY HELP YOU “EXPRESS YOURSELF”! FIND THEM ONLINE AT     http://www.hairexpressanddayspa.com/       ONE CERTIFICATE PER CUSTOMER PER VISIT.  GRATUITY NOT INCLUDED.  NO CASH VALUE.
 


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PAPA JOE’S RISTORANTE

107 NEWELL ST, PITTSFIELD

413-499-2151

$35.00 GIFT CERTIFICATE

  PAPA JOE’S RISTORANTE HAS BEEN SERVING BERKSHIRE COUNTY WITH QUALITY, HOMEMADE ITALIAN MEALS FOR  30 YEARS!  EVERYTHING IS MADE  WITH THE FRESHEST AVAILABLE INGREDIENTS.  FROM THEIR ICONIC HOMEMADE MEATBALLS TO THEIR ICONIC HAND CRAFTED PIZZAS, SPECIALTY SUBS, AND FRESH DESSERTS, PAPA JOE’S OFFERS SOMETHING FOR EVERYONE.  THEY EVEN CATER!  AND DON’T FORGET ABOUT THEIR FAMOUS LUNCH BUFFET AND SUNDAY FAMILY BUFFET!  NO CASH VALUE.  VALID FOR DINE IN  OR PICK UP ONLY,  GRATUITY NOT INCLUDED.

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GARDEN BLOSSOMS
97 FIRST ST,  PITTSFIELD
413-443-9400
$30.00 GIFT CERTIFICATE
VALID TOWARDS AN IN-STORE PURCHASE AT GARDEN BLOSSOMS FLORIST.  CHOOSE FROM A WIDE SELECTION OF BEAUTIFUL  FLOWERS,  CENTERPIECES AND FLORAL ARRANGEMENTS FOR ANY OCCASION! PERFECT FOR HOLIDAY GATHERINGS, WEDDINGS, ANNIVERSARIES, BIRTHDAYS, GET WELL OR JUST BECAUSE. MAKE SOMEONE SMILE TODAY WITH GARDEN BLOSSOM FLORIST.  NO CASH VALUE.  ONE CERTIFICATE PER CUSTOMER PER VISIT.

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EAST SIDE CAFE
 
378 NEWELL STREET , PITTSFIELD
 
413-447-9405
 
TWO LARGE PIZZAS WITH YOUR CHOICE OF TOPPINGS / RETAIL VALUE: $26.00
 
WHO CAN RESIST EAST SIDE CAFE’S FAMOUS PIZZA?  ENJOY TWO LARGE PIZZAS WITH YOUR CHOICE OF TOPPINGS!  SERVED THURSDAY THROUGH SUNDAY AFTER 4 PM,  PITTSFIELD’S FAVORITE BRICK OVEN PIZZAS ARE AVAILABLE FOR DINE IN OR  PICK UP.  AND DON’T FORGET ABOUT PASTA NIGHT THE FIRST WEDNESDAY OF EVERY MONTH  GRATUITY NOT INCLUDED.  ONE CERTIFICATE PER CUSTOMER PER ORDER.  NO CASH VALUE.


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GEORGE’S LIQUOR STORE
 
19 ELM ST,  PITTSFIELD
 
413-448-8989
 
$25.00 GIFT CARD
 
THE HOLIDAYS ARE UPON US AND WHAT BETTER PLACE TO GET YOUR HOLIDAY SPIRITS THAN GEORGE’S LIQUORS!
VOTED BEST LIQUOR STORE AND BEST WINE SELECTION  IN THE BERKSHIRES,  GEORGE’S LIQUOR STORE HAS EVERYTHING YOU NEED  FROM PRE-MADE COCKTAILS, TO HAND CRAFTED BEER AND A GREAT SELECTION OF WINE AND SPIRITS!  STOP IN AND BROWSE THE SHELVES AND GEORGE’S KNOWLEDGEABLE STAFF WILL ANSWER ANY QUESTIONS YOU MAY HAVE!  AND  A GEORGES GIFT CARD MAKES A PERFECT HOLIDAY GIFT!  * ONE CERTIFICATE PER CUSTOMER PER VISIT.

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RITA MARIE’S FAMILY RESTAURANT

685 SOUTH MAIN ST, LANESBORO (BEFORE THE MALL  ROAD)

413-448-2742

$25.00 GIFT CERTIFICATE

RITA MAIRE’S  IS MORE THAN JUST FANTASTIC HOMEMADE ICE CREAM!  STOP IN AND CHECK OUT THEIR NEW LOOK! OPEN YEAR ROUND..ENJOY GOOD OL’ HOME-STYLE COOKING!  RITA MARIE’S OFFERS EVERYTHING FROM SANDWICHES TO CERTIFIED ANGUS BEEF BURGERS!  EAT LIGHT WITH SOUP AND SALAD OR COME HUNGRY FOR THEIR MEATLOAF AND TURKEY DINNER!  THEIR ENTIRE MENU IS AVAILABLE ALL DAY, INCLUDING BREAKFAST!  DIVE INTO A VARIETY OF OMELETS OR TRY THEIR CHOCOLATE, PEANUT BUTTER OR BUTTERSCOTCH CHIP PANCAKES!  BE SURE  TO VISIT RITA MARIE’S FOR SOME OF THE BEST COMFORT FOOD IN THE COUNTY!  GRATUITY NOT INCLUDED.  ONE CERTIFICATE PER CUSTOMER PER VISIT.  NO CASH VALUE.

MEX FOOD

TITO’S MEXICAN GRILLE

34 DEPOT ST, PITTSFIELD

413-464-9468

$25 GIFT CARD

WITH TRADITIONAL DECOR STRAIGHT FROM MEXICO, YOU CAN ENJOY AUTHENTIC MEXICAN CUISINE LIKE TACOS, BURRITOS, ENCHILADAS, AND QUESADILLAS AS WELL AS CHICKEN, BEEF, SEAFOOD AND VEGETARIAN DINNERS AT TITO”S.  PLUS A FULL BAR WITH ONE-OF-A-KIND MARGARITA PITCHERS, MOJITOS, AND MEXICAN BEER!  DON’T MISS THIER  $5.99 SPEEDY GONZALAS LUCH SPECIALS MONDAY THROUGH FRIDAY FROM 11 AM – 3 PM, READY IN TEN MINUTES OR LESS!  ONE GIFT CARD PER VISIT PER CUSTOMER.  DOES NOT INCLUDE GRATUITY.  NO CASH VALUE. 

 

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BOSTON SEAFOOD
160 AMERICAN LEGION DR, NORTH ADAMS
413-663-8740
$30.00 GIFT CARD 
 A FAMILY STYLE RESTAURANT,  ” AS FRESH AS IT GETS”!
DELICIOUS SEAFOOD,  AWARD WINNING LOBSTER BISQUE! CLAM CHOWDER & MORE.   ONE GIFT CARD PER TABLE PER VISIT.
GRATUITY NOT INCLUDED…..NO CASH VALUE.

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 BURGER KING
29 FIRST ST, LENOX
413-442-6976
$20.00 GIFT CARD
GIFT CARD VALID AT BOTH BURGER KING LOCATIONS LENOX AND PITTSFIELD,  ALSO GOOD FOR ANYTHING ON THE MENU.
 

 

 

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OZZIE’S STEAK & EGGS

26 MAPLE ST,  HINSDALE

413-655-8309

$25.00 GIFT CERTIFICATE 

USE THIS CERTIFICATE TOWARDS ALL KINDS OF YUMMY DELICIOUSNESS! FROM APPETIZERS AND SOUPS TO PASTA AND CHICKEN, SEAFOOD DISHES, BEEF, BURGERS, SALADS, DESERTS TOO! DOES NOT INCLUDE GRATUITY OR ALCOHOL.  CLOSED MONDAYS. 

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 WHITNEYS’ FARM MARKET

1775 STATE ROAD, CHESHIRE

43-442-4749

$50.00 GIFT CARD

ENJOY SOMETHING DELICIOUS FROM THEIR DELI, OR FRESH PRODUCE, GIFT BASKETS, HOME AND GARDEN PLANTS, THE PLACE YOU NEED TO GO TO GET YOUR SPRING GARDEN AND LAWN READY. THEY ALSO HAVE A PETTING ZOO AND MORE!

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PORT SMITT’S LAKEWAY  RESTAURANT
370 PECKS ROAD, PITTSFIELD
413-236-5727
$25.00 GIFT CERTIFICATE
THEY SERVE UP HOMEMADE SOUPS SOUPS, PASTA, AND DESSERTS.  OVER A DOZEN DIFFERENT FLAVORS OF WINGS, THE BEST PRIME RIB IN TOWN AND GREAT DAILY SPECIALS.  LIVE ENTERTAINMENT WEDNESDAY-SATURDAY NIGHTS AND KENO. OPEN FOR LUNCH AND DINNER.  GRATUITY NOT INCLUDED. ONE CERTIFICATE PER VISIT.

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THE SIX HOUSE PUB

ROUTE 7 910 COLD SPRING ROAD, WILLIAMSTOWN

$50.00 GIFT CERTIFICATE

FEATURING HOMEMADE SOUPS, SALADS, SEAFOOD, STEAKS & NIGHTLY SPECIALS TOO!

DOES NOT INCLUDE ALCOHOL OR GRATUITY.  NO CASH VALUE.

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HARRY’S SUPERMARKET

290 WAHCONAH SREET, PITTSFIELD

413-442-9084

HARRY’S FAMOUS COOKED AND FRUITED HAM DINNER: RETAIL VALUE $75.00

EASTER JUST WOULD NOT BE COMPLETE WITHOUT A COOKED HAM DINNER FROM HARRY’S SUPERMARKET!  HARRY’S CAREFULLY COOKS THEIR HAMS IN THEIR OVENS KEEPING THEM MOIST AND FULL OF FLAVOR.  THIS DINNER COMES WITH AN OVEN-COOKED AND FRUITED HAM, TWO TRAYS OF MASHED POTATOES AND VEGETABLES, AND ONE DOZEN ROLLS.  IDEAL FOR EASTER OR YOUR NEXT DINNER PARTY!  FEEDS ABOUT 10-12 PEOPLE.  NO CASH VALUE.  ORDER MUST BE PLACED AT LEAST FIVE DAYS IN ADVANCE. 

RICHMOND GRILLE

RICHMOND GRILLE

40 MAIN STREET, NORTH ADAMS

413-663-6500

$50.00 GIFT CERTIFICATE

THE RICHMOND GRILLE IS LOCATED INSIDE THE HOLIDAY INN AND IS OPEN FOR BREAKFAST AND DINNER SEVEN(7) DAYS A WEEK.  WITH MENU OPTIONS SUCH AS MARINATED STEAK TIPS, MUSSELS MARINARA, FISH AND CHIPS AND THEIR SIGNATURE EIGHT(8) OZ BURGERS, THE RICHMOND GRILLE HAS SOMETHING FOR EVERYONE. DOES NOT INCLUDE GRATUITY, NO CASH VALUE.

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HAFLINGER HAUS
17  COMMERCIAL ST, ADAMS
413-743-2221
$50.00 GIFT CERTIFICATE
SERVING AUTHENTIC AUSTRIAN-AMERICAN CUISINE AS WELL AS A FULL TAVERN MENU.  COME  SEE WHY PEOPLE COME FROM FAR AND WIDE TO EAT AT THE HAFLINGER HAUS.  RATED BEST IN THE BERKSHIRES THREE YEARS RUNNING! NO CASH VALUE.

JOSH OF ALL TRADES

JOSH OF ALL TRADES

164 MOHEGAN STREET, PITTSFIELD

413-281-1652

A $100.00 GIFT CERTIFICATE

TAKE ADVANTAGE OF ANY OF THE SERVICES THAT JOSHUA FROEBEL OFFERS!  HOUSE CLEANING, WINDOW WASHING, DISH-WASHING, GUTTER CLEANING & REPAIR, DOG &  CAT, SQUIRREL WALKING/SITTING, ALL YARD WORK, HEDGE TRIMMING, TREE CUTTING, CAR DETAILING, PAINTING, CARPENTRY, ROOFING, SNOW REMOVAL, TRANSPORTATION, DELIVERIES & SO MUCH MORE.  MOST ANY JOB BIG TO SMALL, JOSH DOES “EM-ALL.  HURRY NOW AND GIVE HIM A CALL – JOSH OF ALL TRADES!  413-281-1652.  HIS HOURLY RATES RANGE FROM $10.00 TO $20.00.  NO CASH REFUNDS.  MAXIMUM OF TWO CERTIFICATES PER PERSON.

 

 

 