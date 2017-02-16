$$$ BIG TICKET ITEMS 3/4-3/5

February 16, 2017 App, Featured, Featured Slider, Uncategorized Leave a reply
2013 BIG TICKET FLIPPER 493x334

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BOB’S CAMPER & RV SALES 

RT 43, HANCOCK

413-458-3093

2008 DUTCHMAN 235 KODIAK TRAVEL TRAILER: RETAIL VALUE  $8,950.00

 The ultra-lite design and aerodynamic profile make this Kodiak Travel Trailer a dream to tow!  Plus with the expandables, it adds sleeping space without the additional length and weight of traditional travel trailers. Comes complete with auto-pop half dome bunk end with futon mattress, 13.5 BTU air conditioning, AM/FM Stereo, A&E 8300 series awning, TV antenna with cable prep, microwave, bunk end lights with fan, oven with 3 burner range, double door refrigerator, spare tire, gas/electric water heater, skylight in bath, tub surround, and more! Excludes Sales Tax.  VIN#  47CTS5K248J168523.  

 

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MILLENNIUM MUSIC DJ SERVICE

P.O. BOX 2952, PITTSFIELD

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WWW.MILLENNIUMMUSICDJSERVICE.COM

A PHOTO BOOTH RENTAL /  RETAIL VALUE  $895.00

THIS IS THE PERFECT EXCITING ADDITION TO ANY EVENT!  THE FOUR (4) HOUR RENTAL COMES COMPLETE WITH AN ONSITE ATTENDANT, COSTUME ACCESSORIES, AND PROPS, AS WELL AS A SCRAPBOOK.  TWO STRIP PRINT OUT EACH TIME, ONE OF YOUR GUEST AND OTHER GOES INTO THE SCRAPBOOK WITH A PLACE FOR YOUR GUESTS TO WRITE SOMETHING TO YOU.  THIS CAN BE USED FOR MORE THAN JUST WEDDING, THOUGH.  BAR/BAT MITZVAH’S, HOLIDAY PARTIES, DANCE PARTIES, JACK & JILL’S YOU-NAME-IT!  PACKAGE ALSO COMES WITH A FLASH DRIVE AFTER THE EVENT WITH ALL THE PHOTOS.  BASED ON AVAILABILITY.  NEW BOOKINGS ONLY! NO CASH REFUNDS.

 

 

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PITTSFIELD LAWN AND TRACTOR 

1548 WEST HOUSATONIC ST

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ARIENS DELUXE 24″ SNO-THRO (921024) : RETAIL VALUE $1,265.00

WHNE MOTHER NATURE SENDS DOWN 16 INCHES, DEPEND ON ARIENS DELUXE SNOWBLOWERS TO SEND IT FLYING UP TO 50 FEET AWAY.  THIS NO-NONSENSE MACHINE MEANS BUSINESS.  IT’S GEARED UP AND PREPARED TO CLEAR  OUT WITH A 14-INCH, 3-BLADE, HIGH-SPEED IMPELLER, BUILT OT GET YOU BACK INSIDE FASTER THAN YOU CAN SPELL “ACCUMULATION”.  FULLY EQUIPPED WITH A 120 V ELECTRIC START, AX254CC ENGINE, 24 INCH CLEARING WIDTH, SIX SPEED, REMOTE CHUTE DEFLECTOR AND ROTATION, 16 BY 5 DIRECTIONAL TIRES, HEADLIGHTS AND AUTO TURN.  CLEARING SNOW WILL BE A BREEZE!  NO CASH VALUE, TAX INCLUDED.

 

 